Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 22 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di martedì 22 aprile si preannuncia all’insegna della variabilità sul Friuli Venezia Giulia.



Sulle aree di pianura e lungo la costa, il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno soprattutto al mattino. Le temperature saranno in rialzo, con massime comprese tra i 23 e i 26 gradi in pianura, mentre sulla fascia costiera si toccheranno i 20-23 gradi. Le minime si attesteranno tra i 10 e i 13 gradi in entrambe le zone. Il clima sarà quindi mite e gradevole, favorito anche da venti a regime di brezza, che contribuiranno a mantenere una sensazione di benessere termico.

Diverso il discorso per le zone montane, dove il tempo sarà più incerto. La giornata inizierà con cielo variabile, ma nel pomeriggio sarà possibile l’arrivo di rovesci o temporali sparsi, specialmente sulle aree orientali e in prossimità del confine con la Slovenia. Non si esclude che i fenomeni possano estendersi anche verso l’Isontino e la città di Trieste, portando qualche isolata precipitazione anche nelle aree più meridionali.