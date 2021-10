In arrivo sole con poche nubi: il meteo per il weekend in Friuli

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Questo weekend in Friuli Venezia giulia, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, i venti saranno in genere di brezza ma a Trieste al mattino soffierà Borino in particolare nella giornata di sabato. Lo zero termico scenderà a 2200 m di quota.

Le temperature oscilleranno tra 3 e i 21 gradi in pianura e tra gli 8 e i 20 gradi sulla costa.

Mentre, a Gorizia e Udine il tempo sarà caratterizzato da leggera nuvolosità, mentre le temperature oscilleranno tra i 7 e i 19 gradi.

