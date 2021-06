L’incidente sulla provinciale a Resiutta.

Alle 8 di questa mattina, per cause in corso di accertamento, dopo aver perso aderenza sul manto stradale, un’auto è fuoriuscita dalla carreggiata terminando la marcia sul margine laterale sulla provinciale 42, in località Povici di Resiutta.

Su richiesta della Centrale 112 NUE, la pattuglia della Stazione carabinieri di Moggio Udinese è intervenuta sul posto. A bordo dell’auto, un fuoristrada, due persone originarie della vallata Canal del Ferro.

Il conducente e il passeggero, soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Le loro condizioni non sono tuttavia gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Gemona del Friuli per il ripristino delle normali condizioni di viabilità stradale. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla pattuglia dei carabinieri di Moggio Udinese.

