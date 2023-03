Assunzioni al Comune di Monfalcone.

Nuove opportunità di lavoro in Fvg: il Comune di Monfalcone, infatti, sta cercando persone da assumere in diversi settori, per coprire i posti rimasti vacanti dal personale andato in quiescenza o che ha usufruito della mobilità.

Sono stati pubblicati quattro bandi di concorso per la selezione di 9 figure, con diversi inquadramenti professionali – a tempo indeterminato e pieno – da inserire negli uffici dell’ente.

“L’obiettivo – spiega il sindaco, Anna Maria Cisint – è dare le risposte che questa difficile città vuole ottenere in ambito sociale, di sicurezza, culturale, di sviluppo e del lavoro. Da anni ormai abbiamo avviato e portato avanti costantemente l’operazione “ringiovanimento e copertura del turnover” delle professionalità del Comune, per garantire il funzionamento efficiente della macchina amministrativa”.

Si parte con il concorso per esami per l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile (categoria C – posizione economica C1) da collocare presso l’ufficio personale. Per partecipare al concorso è necessario possedere un diploma quinquennale che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria. E’ possibile presentare le domande di partecipazione fino alla mezzanotte del 2 aprile. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta (l’11 aprile) della durata di un’ora ed una prova orale(26 aprile) dove verranno verificati anche il livello di conoscenza dell’informatica e della lingua inglese.



Si ricercano anche due istruttori informatici/programmatori CED (categoria C) in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria con indirizzo informatico, oppure, in alternativa, diploma universitario triennale, laurea triennale, diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale riconosciuti come “assorbenti” i titoli sopra elencati. In questo caso, il bando scade alla mezzanotte del 6 aprile Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta con quesiti a risposta multipla o sintetica (14 aprile) e una orale, nel corso della quale saranno accertate anche la conoscenza della lingua inglese (21 aprile).

Da integrare anche l’organico del Comando di Polizia locale: qui, servono 5 nuovi agenti (categoria PLA). Il bando è riservato ai candidati muniti di diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria e le domande dovranno arrivare entro le 24 del 6 aprile. Le prove d’esame consisteranno in una prova di efficienza fisica (trazioni alla sbarra e corsa), una prova scritta a risposta sintetica ed una prova orale (saranno testate competenze informatiche e di inglese).

Infine, il Comune è alla ricerca anche di un funzionario tecnico cartografo (categoria D), destinato ai candidati in possesso di laurea in alcune materie tecniche. Il termine per la presentazione delle candidature è giovedì 6 aprile. In questo caso, la prova scritta (18 aprile) consisterà nella redazione di un elaborato e/o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla; la prova orale è invece prevista per il 28 aprile.



Tutti i bandi e i moduli elettronici per la redazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno pervenire esclusivamente per via telematica. Gli avvisi inerenti alle prove saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Monfalcone, che è quindi bene tenere monitorato.