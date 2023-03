La Udine Design Week sarà visibile fino al 16 marzo.

Tra locale e globale, e sullo sfondo, idee sulla sostenibilità e sul senso del design: ecco i temi su cui ci si sta confrontando la Udine Design Week. Quale miglior punto di vista che quello di una provincia industriale e industriosa come il Friuli per mostrare la migliore creatività italiana? Grandi designer che operano a livello internazionale come Giulio Iacchetti e Denis Santachiara sono arrivati a Udine per parlarne. Una giovanissima maker, Luisa Carnevale Baraglia ha rimarcato funzione sociale del design e offerto una visione di come si possa evolvere.

Tutti loro e molti altri sono i protagonisti della settima edizione di Udine Design Week 23: ventiquattro mostre in giro per la città, fuori e dentro i Civici Musei, settanta designer e pensatori coinvolti, sei scuole che hanno realizzato manufatti di livello altissimo grazie alla collaborazione con professionisti del design di prodotto, moda, comunicazione.Perché il design non può essere relegato nei negozi specializzati o museificato ma attuare la sua funzione educativa al bello e all’utile: per questo Udine Design Week lo porta nelle vetrine dei negozi e nelle scuole, a portata di tutti. Ancora pochi giorni per scoprire Udine attraverso il design!

In galleria.

1. Gallerie del Progetto e Corte di Palazzo Morpurgo Valvason, via Savorgnana, 12

Aperto mercoledì, giovedì 9.30 – 12.30 / venerdì, sabato, domenica 16.00 – 19.00 con le mostre delle scuole dove si possono vedere gli sgabelli di Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Paolo Ulian, Denis Santachiara, Marta Laudani, Lorenzo Damiani



2. Melarias Contemporanea, via Girardini, 20

Aperto da lunedì a sabato 16.00 – 19.00, con la mostra 8storie di design. Enrico Franzolini.



3. ArtStudio2 OlgaDanelone in via Vallussi, 32

Aperto venerdì 17.00-19.00; sabato 10.30-12.30 e domenica 10.30-12.30

con la mostra Olio&Design e le oliere Opasis e Elaios di Enzo Mari e Liliana Bonomi per Zani&Zani e Serafino Zani, Famiglia Oliva di Astrid Luglio per Eleit.it, Filare di Olipac, Sky di Sambonet, le collezioni di Corrado Dotti e Anna Perugini per Ichendorf Milano

4. Galleria La Loggia, piazza Libertà, 11,

Aperto venerdì e sabato 17.30-19.30 e domenica 11.30-13.00, Spazi, Libri d’artista

In vetrina

1. 16metriquadri, via Poscolle, 6 con i gioielli del Il Nodo Onlus e di Roberto Zanon

2. Copetti Antiquari, via della prefettura, 6 con una sedia da collezione di Philippe Stark e altro ancora

3. Spazio Querini, via Mercatovecchio, 2 con l’arazzo di Ico Migliore per I-Mesh e Diamond Little Sun di Olafur Eliasson

4. SpazioTre, viale Palmanova, 187 con i vasi stampati in 3D TimonTimon

5. Vattolo, via Cavour, 1 con libri e plaid Favole sotto le coperte, disegnati da Domenico Orefice per Rubettino e Lanificio Leo, suggerito da Cristina Morozzi

6. Enoteca Momorosso, Valussi, 24, con un pezzo di Zaha Hadid, suggerito da Antonella Bertagnin

7. Hotel Suite Inn, via F. Di Toppo, 25, dove si può fare sempre “un selfie con il design”

8. Hotel Clocchiatti Next, via Cividale, 29 con Osorom di Moroso, , suggerito da Elena Commessatti

9. Madama Doré, via Nazario Sauro, 1e con Palù di Raffaella Mangiarotti prodotta da Pianca e un pezzo di modernariato di Niko Kralj, , suggerito da Roberto Barazzuol

10. Libreria Martincigh, via Gemona, 40 con Abat Jour Cat di Anna Gili e le carte Moodboard di Stefano Mirti

11. Senzatempo., via Paolo Sarpi, 20 con Monsters di Alessandro Mendini prodotto da Cyrcus

12. LV Donna, Largo dei Pecile, 9 con la lampada +o- di Paolo Ulian, le sedute Saki di CarlesiTonelli per Modalità e le carte da parati Spaghetti Wall

13. Studio Modacapelli, piazza Primo Maggio, 39

14. Cumini City Woman + accessori, Via Mercatovecchio, 18 con Mammut di Carlo Cumini

15. Cicli Rossi, via Deciani, 95 con la panchina in plastica riciclata del collettivo IlVespaio

16. Kartell, Largo dei Pecile, 11, con pezzi delle Front design

17. Robe di Casa, Largo dei Pecile, 23 con il tavolino Constance di Memedesign, le macchinine Tobeus e lo specchio MiddleF.

18. Cattelan bis, Via Cavour, 1/C con il leggio di Luisa Carnevale Baraglia e 3 libri suggeriti da Virginio Briatore

19. Cumini Emporio, Via Porta Nuova, 13, con la giraffa gigante di Qeeboo

20. Vittorio calzature, via Cortazzis, 4 con il vaso Liaison di Marta Laudani e le bottiglie in plastica di Ross Lovegrove, , suggerite da Marco Viola.