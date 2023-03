Fvg, le imprese hanno presentato 300 domande per il bando.

In meno di un mese, sono già quasi 300 le richieste presentate per il bando per le rinnovabili destinato alle imprese: 297, per la precisione, le istanze avanzate, per un valore di oltre 26 milioni di euro, quasi la metà delle risorse stanziate (47,5 per cento).

A darne conto oggi è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo all’incontro organizzato da Confcommercio Fvg per fare il punto sull’avviso da 55 milioni di euro a favore delle Pmi per l’utilizzo delle energie rinnovabili.

L’80% delle istanze pervenute proviene dal manifatturiero, il 7% dal commercio, il 5% dai settori alloggio e ristorazione, il 3% dal comparto trasporto e magazzinaggio, il 5% da altri ambiti. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 15 giugno per via telematica tramite il sistema on line dedicato sul sito.

Il bando può contare su una dotazione finanziaria proveniente per 24 milioni da fondi del Programma Fesr, cui si aggiungono 31 milioni di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale, per complessivi 55 milioni di euro. Di questi, 5 milioni sono riservati al finanziamento degli impianti più piccoli, ovvero di quelli fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o impianti di solare termico.

Si tratta di un bando a sportello, per poter provvedere celermente alle istruttorie: l’obiettivo, infatti, è di concedere i contributi entro 60 giorni dalla presentazione delle domande e chiudere le concessioni entro il mese di settembre. Nel dettaglio i beneficiari che potranno accedere ai finanziamenti sono le microimprese, piccole e medie imprese per gli investimenti avviati non prima del 24 novembre 2022. Il limite minimo di spesa previsto dal bando è di 25mila euro mentre il contributo massimo concedibile è di 250mila euro. Alle piccole imprese potrà essere riconosciuto il 50 per cento della spesa ammissibile, alle medie imprese il 40 per cento.