Piscina, sauna e spa: nascono le nuove terme di Monfalcone, ecco come saranno

Le nuove terme di Monfalcone.

Il nuovo centro wellness a Monfalcone con tutti i servizi più avanzati nell’ambito delle terme che può contare sul valore delle acque curative uniche del genere in regione sta diventando concreta realtà: a marzo è prevista l’uscita del bando di gara per l’esecuzione dei lavori che saranno completati entro l’autunno del prossimo anno.

Il relativo progetto nei dettagli è stato presentato stamane dall’assessore ai Lavori Pubblici, l’on. Anna Maria Cisint. “Sarà – rileva Cisint – una struttura particolarmente curata in tutti gli aspetti, compresi quelli estetici e degli allestimenti, e in grado di offrire una pluralità di opportunità. Ci sarà una piscina al coperto di 140 mq ed una all’esterno di 45 mq, una zona Spa, sauna secca e umida, idromassaggi, doccia di ghiaccio, zona calma e un percorso Kneipp, cioè una struttura dedicata all’idroterapia e al benessere per mantenere il corpo in buona salute”.

“Siamo arrivati a questo risultato, partendo dal progetto strategico presentato e finanziato in Regione nel 2021, dopo avere risolto tutti i problemi di verifica delle condizioni di fattibilità sotto l’aspetto archeologico, geologico e ambientale, che hanno richiesto una spesa di oltre 500 mila euro. Il costo del nuovo complesso, invece, è previsto in 6.550.000 euro e la sua realizzazione sarà fatta attraverso un affidamento integrato in modo che l’esecuzione delle opere edili e degli impianti possano essere coerenti con la relativa progettazione”.

“Punto di forza del centro – sottolinea Cisint – è rappresentato dall’utilizzo dell’acqua termale che alimenterà la piscina e gli impianti che sgorga dal secondo pozzo, per il quale è stata già verificata la relativa congruità anche dal punto di vista igienico-sanitario. La struttura, inoltre, si colloca a ridosso del polo della nautica e viene quindi a costituire un fattore di ulteriore richiamo turistico per la numerosa utenza che proviene in particolare da altre regioni italiane e dall’Austria”.

“La sua collocazione si pone a ridosso delle attuali terme Romane, per le quali è stata effettuata in questi giorni l’ultima verifica sulla sanificazione delle acque e i cui risultati sono attesi fra una decina di giorni. Inoltre, è in fase di conclusione l’iter per la messa in sicurezza, la sistemazione e la realizzazione di un parco dell’intero comprensorio su cui si collocano i due centri per un’area di oltre 40 mila mq, che sarà riqualificata con un investimento di 4 milioni di euro acquisiti tramite i fondi PNRR e che sarà completata anch’essa entro l’autunno del prossimo anno. Un parco che arriva sino al canale est-ovest e che quindi creerà le condizioni per dar vita a un rilevante sistema fra centro wellness e polo velico e nautico”.

Complessivamente il nuovo centro termale wellness avrà una superficie di circa 1.300 mq. sarà dotato di una moderna sala di accoglienza, spogliatoi, docce, bar, di una tisaneria e utilizzerà un sistema fotovoltaico dal costo di 150mila euro che, assieme all’acqua termale che sgorga naturalmente a 40 gradi, consentirà l’autonomia energetica del nuovo complesso.