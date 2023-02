Dal Fvg una raccolta fondi per aiutare Sky a correre di nuovo

La raccolta fondi per Sky.

L’amore e la solidarietà superano tutto. È su questo principio che si fonda la storia di un meraviglioso cucciolo di otto mesi, Sky, monfalconese d’adozione, e l’appello urgente della sua padrona, Irene Rita Russo.

Sky è affetto da displasia all’anca bilaterale e dovrà affrontare un importante intervento l’8 febbraio. Per questo, ha bisogno del sostegno di tutti in quanto i costi dell’operazione sono molto importanti e difficili da sostenere “Anche qualche euro o semplicemente la condivisione della notizia possono fare al differenza per noi” dichiara la sua padrona. Irene si è trasferita a Monfalcone a febbraio scorso e si è innamorata a prima vista di Sky tramite un annuncio social di una volontaria: “Sky proviene da un canile in provincia di Caserta.

Purtroppo da piccolino aveva già avuto dei problemi di parvovirosi dalla quale si era ripreso, al contrario di altri suoi fratellini. Mi aveva colpito in quanto cercava un posto nel mondo, un po’ come me”. Irene è quindi andata a prendere il cucciolo a giugno ma il problema del meticcio si è presentato come un fulmine a ciel sereno dopo alcuni mesi: “Abbiamo passato un’estate bellissima ma attorno ai sei mesi Sky ha cominciato a non giocare più come prima ed ha iniziato ad avere un’andatura sofferente.” Alla Clinica Timavo, la diagnosi. “Mi sono sentita con le spalle al muro, in una situazione più grande di me.” La soluzione riguarda due interventi per posizionare una protesi, con un preventivo di ben 10mila euro. “I costi per le operazioni importanti sono molto elevati e la maggioranza delle persone non se li può permettere e ciò è triste. Purtroppo non ci sono ancora strutture adeguate per chi ha bisogno ma ne abbiamo tanta necessità, almeno di poter riuscire a pagare tramite un’assicurazione delle cure altrimenti altissime”.

La prima operazione è stata già effettuata a Cremona ed è andata bene, tanto che Sky è iperattivo: senza i dolori, ha molta voglia di giocare e non riesce a stare fermo. Ora però c’è bisogno di un ultimo piccolo passo per aiutare il cucciolone. “L’8 febbraio è la data ultima in quanto Sky non può piu aspettare. Il tessuto muscolare rischia di rompersi se si attende ancora.” La raccolta fondi garantirebbe quindi una sicurezza per un’operazione che potrebbe essere, finalmente, quella definitiva.

A promuovere la raccolta, la pagina Facebook “Insieme per Sky” e l’appoggio di tante persone, tra le quali quello della consigliere regionale M5S, Ilaria Dal Zovo, che si occupa di ambiente, biodiversità e salute nonché di questioni di animali d’affezione. “Negli ultimi anni fortunatamente la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata e le risorse sono ingenti: ora si dovrebbe mettere in pratica questa sensibilità consentendo la realizzazione di ospedali per animali d’affezione, mancanza che si può notare in tutte le regioni italiane” afferma la Dal Zovo. “Ciò garantirebbe prestigio alla nostra regione ed inoltre porterebbe a far sì che le persone che si ritrovano con animali bisognosi di interventi similari possano accedervi tramite intervento pubblico. Spero davvero si muova qualcosa” – Continua – ,“Da pochi mesi gli animali sono entrati all’interno della Costituzione, non possiamo più girarci dall’altra parte. Hanno diritto di essere curati e gli stessi proprietari hanno, a loro volta, dei diritti da far rispettare”.

“La strada è lunga ma intanto un primo principio è stato fissato. Ora mancano delle norme e degli atti conseguenti a tutela degli animali che inseriscano agevolazioni e sostegno concreti. Conclude Irene: “Ho ricevuto tanto sostegno ma anche freddezza da alcuni. Vedere che esistono persone con un grande cuore è un grande messaggio di speranza nell’umanità.”

Come partecipare alla raccolta fondi.

• Raccolta fondi di Irene Rita Russo : Together to Help Sky “Displasia Anca Bilaterale”

(gofundme.com)

• Conto bancario con Iban: Bcc Staranzano e Villesse

Intestatario: Russo Irene Rita

Iban: IT56N0887764660000000702685

Causale: Donazione volontaria per Sky

(I bonifici una volta arrivati saranno caricati sulla piattaforma gofund me.)