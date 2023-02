Addio a Claudio Modolo.

Incredulità in Friuli per la scomparsa di Claudio Modolo, segretario della sezione di Sacile del Partito Democratico che lascia un grande vuoto nel mondo della politica e delle associazioni.

Il 62enne è stato colto da un malore intorno alle 17, mentre si trovava al volante della sua auto in via Flangini, nella frazione di Sant’Odorico di Sacile. L’auto è uscita di strada ed finendo in un fossato a bordo della carreggiata. Dopo l’allarme sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. Inutili purtroppo le manovre di rianimazione prestate dai sanitari: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.