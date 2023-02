Ricercato in fuga dal Fvg al Veneto.

E’ stato individuato a Monfalcone, ieri mattina, ma una volta accortosi di essere stato beccato, si è dato alla fuga scappando in Veneto, dove è ancora caccia all’uomo: si tratta di un ricercato algerino di 23 anni sul quale pende un mandato di cattura europeo emesso dalla Francia per reati in materia di stupefacenti.

A quanto pare, l’uomo era stato intercettato a Monfalcone dalla Polizia, ma è scappato a bordo di un’auto ed è riuscito ad arrivare a Padova, dove, nei pressi del parcheggio Ikea, i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi. Il 23enne, invece, ha accelerato rischiando di investire gli agenti che hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco, bucandogli una gomma.

L’algerino non si è comunque fermato e ha poi abbandonato l’auto per continuare la sua fuga a piedi. E’ così scattata una caccia all’uomo che vede impegnati gli uomini della polizia e dei carabinieri.