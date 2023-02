Avranno più potere per fare le multe a Udine.

Finora, potevano staccare multe solo in caso di ticket del parcheggio scaduto o non pagato sulle strisce blu, ma il Comune di Udine ha deciso di ampliare i loro poteri: adesso, gli ausiliari del traffico eleveranno sanzioni anche per altre infrazioni del codice della strada.

Gli ausiliari, che in città sono costituiti dal personale della Ssm (la società che gestisce la sosta a pagamento), avranno quindi la possibilità di multare anche chi, ad esempio, parcheggia sugli stalli dei disabili senza averne diritto oppure occupa i posti riservati a taxi e bus.

“Si tratta di un ampliamento di competenze concesso da una modifica normativa – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -. Ora, infatti, c’era una disparità di trattamento per cui se un automobilista ha il ticket scaduto viene sanzionato dagli ausiliari mentre se nella stessa zona compie un’altra infrazione no, perché allo stato attuale non hanno questo potere. Abbiamo quindi dato mandato al Comandante della Polizia Locale, Eros Del Longo, di intraprendere un percorso formativo che porterà gli ausiliari ad avere questa nuova qualifica, in modo che chiunque venga individuato in una di queste violazioni, abbia giustamente, una multa”