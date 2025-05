Tutto pronto sulle spiagge di Monfalcone per la stagione belneare.

Le spiagge di Monfalcone pronte per accogliere la stagione balneare 2025, che partirà venerdì 23 maggio e si concluderà domenica 14 settembre. Festa per l’inaugurazione in programma per venerdì 6 giugno, alle ore 12.00, presso la scalinata di Marina Julia. Con l’estate ormai alle porte, il Comune di Monfalcone prepara il litorale per accogliere al meglio visitatori e turisti.

Oltre agli interventi, già completati, di pulizia e allestimento dell’arenile, a pochi giorni dall’apertura al pubblico del nuovo Pontile, è stata emanata l’Ordinanza Balneare a Terra 2025 per Marina Nova e Marina Julia, decretando il periodo di inizio e fine della stagione balneare e le modalità di utilizzo delle spiagge, l’accesso dei cani e la gestione delle strutture in concessione.

“A qualche settimana dall’inizio della nuova stagione balneare, abbiamo emanato la consueta ordinanza per rendere sempre più funzionale e piacevole la permanenza in spiaggia” – precisa il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan –. “Abbiamo previsto accorgimenti per continuare a mantenere l’arenile accessibile alle persone con disabilità e disposizioni per tutelare la quiete e il benessere dei bagnanti e per regolamentare correttamente le attività commerciali e di servizio.

Una vacanza tra relax e sport.

Azioni che completano un ventaglio di opportunità pensate sia per chi cerca una vacanza attiva e sportiva, sia per chi desidera rilassarsi con la propria famiglia e con i propri animali domestici in un ambiente pulito, ordinato e sicuro. Un progetto che ha posto le condizioni per il rilancio del litorale, facendo crescere in maniera esponenziale l’affluenza di pubblico nelle passate stagioni, con picchi di 15.000 presenze nei fine settimana estivi. Numeri, che ,ovviamente, puntiamo ad incrementare già da questa estate”.

“Una spiaggia che si migliora di anno in anno – rileva il consigliere incaricato all’Economia del mare e già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint – . Dopo la completa riqualificazione del litorale e dell’accesso alla spiaggia con la nuova scalinata, anche per questa stagione balneare Marina Julia si mostra ulteriormente migliorata, con la realizzazione del Pontile di 170 metri che già da qualche giorno sta allietando le passeggiate di tanti monfalconesi e visitatori accorsi con la curiosità di vederlo. Una struttura già molto apprezzata da persone di tutte le età, che consente di guardare la spiaggia e l’orizzonte da una prospettiva differente e che presto sarà impreziosita dalla presenza di un’attività di somministrazione, per allietare ulteriormente la permanenza in spiaggia e per offrire un luogo suggestivo dove trascorrere le serate estive. Per dare il benvenuto alla bella stagione, ci ritroveremo sulla scalinata di Marina Julia venerdì 6 giugno, alle ore 12.00, per la consueta festa di inaugurazione della stagione balneare, invitando sin d’ora tutti a partecipare e a vivere il nostro litorale”.

L’ordinanza e le regole per le spiagge di Monfalcone.

Al netto dei festeggiamenti, la stagione balneare 2025 sul litorale monfalconese comincerà ufficialmente venerdì 23 maggio e si concluderà domenica 14 settembre; in questo periodo – coerentemente con quanto già stabilito dall’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto che disciplina la sicurezza delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale e regolamenta il servizio di salvamento – le strutture balneari dovranno assicurare l’apertura non più tardi delle ore 9.00 e la chiusura non prima delle ore 19.00, garantendo un efficiente servizio di soccorso e salvataggio.

Nel caso in cui i concessionari intendessero operare prima della data di inizio della stagione oppure successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà comunque essere garantito, anche in caso di chiusura della struttura causa maltempo, e le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari saranno sempre formalmente riconosciute per scopo elioterapico e per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti.

Al fine di promuovere la sicurezza, il decoro e la fruibilità degli arenili e di rendere maggiormente confortevole la permanenza in spiaggia di tutti cittadini e turisti, sono disciplinate nell’Ordinanza anche le modalità di utilizzo delle spiagge e l’accesso ai cani; si evidenziano in particolare i divieti di lasciare oggetti incustoditi in spiaggia oltre il tramonto, del carico e scarico merce per le attività dei concessionari oltre l’orario previsto – dalle ore 6.00 alle 9.00 – per tali operazioni, della pratica di giochi che possano arrecare danni o disturbo alle persone, di accensione di fuochi, di abbandono delle deiezioni degli animali e del commercio itinerante.

Inoltre, tra le ore 24:00 e le ore 05:00, è vietato l’utilizzo delle attrezzature all’interno della spiaggia, mentre dalle ore 5:00 alle ore 7:00 eventuali fruitori dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia dell’arenile da parte degli operatori.

Anche in spiaggia, il Comune pone particolare attenzione alle persone con disabilità e con difficoltà motorie: l’Ordinanza prevede infatti che i concessionari, oltre a garantire l’accesso al mare alle persone con disabilità con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, potranno anche realizzare altri percorsi sull’arenile, anche se non riportati nel titolo concessorio, al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree in concessione.

Per quanto concerne l’accesso ai cani, stante l’attuale assetto delle concessioni demaniali in essere nella zona del litorale monfalconese, le spiagge libere gratuite risultano avere ad oggi una superficie pari a 15.953 mq, e in almeno due terzi di tale superficie, per effetto della Legge Regionale 20/2012, dovrà essere consentito l’accesso ai cani accompagnati dal proprietario, con obbligo del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola; le spiagge libere con accesso ai cani sono quindi pari a 10.636 mq, mentre quelle libere con accesso alle persone hanno un’area corrispondente a 5.317 mq.