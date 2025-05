Colto da un malore in sella alla e-bike: muore un 65enne

Il 65enne è stato colto da un arresto cardiaco lungo la strada che porta al rifugio Zacchi.

Un’escursione in e-bike si è trasformata in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, quando un cittadino austriaco di 65 anni ha perso la vita lungo la strada che conduce al rifugio Zacchi, a Tarvisio

Intorno alle 14, una chiamata di emergenza è giunta al Nue112 segnalando un malore accusato da un ciclista durante la salita. Sul posto, reso difficile dalla mancanza di copertura telefonica, l’allarme è stato lanciato da uno dei compagni di escursione che, rendendosi conto della gravità della situazione, è corso a valle fino al Bar ai Sette Nani per cercare soccorso.

Sul posto è intervenuta la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Nonostante la rapidità dell’intervento, i tentativi di rianimazione da parte dei primi soccorritori si sono rivelati vani. Anche l’equipe medica giunta con l’elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La vittima si trovava in sella alla sua bici elettrica quando si è improvvisamente sentita male. L’ipotesi più probabile è quella di un arresto cardiaco, anche se sarà l’autorità giudiziaria a stabilire le cause esatte della morte. La salma è in attesa di recupero dalle pompe funebri sotto vigilanza della Guardia di Finanza.