I carabinieri al lavoro per ricostruire cosa è successo.

Una donna di 59 anni è stata ritrovata in gravi condizioni all’interno della propria abitazione a Tavagnacco. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, quando il figlio della donna ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Secondo quanto riferito dal ragazzo, la madre sarebbe rimasta ferita in seguito a una caduta accidentale.

Secondo le prime informazioni la donna presentava delle ferite e un taglio alla gola: le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, l’hanno stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine.



Sul posto anche carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il figlio, che era l’unico presente in casa al momento dei fatti, è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti. In caserma anche l’ex marito della donna, nonché padre del giovane, giunto sul posto poco dopo i soccorsi.