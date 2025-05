Apre il nuovo pontile di Marina Julia e fa subito il pieno di visitatori

Ecco il nuovo pontile di Marina Julia.

La spiaggia di Marina Julia, già presa d’assalto da tanti bagnanti intenti a godere delle piacevoli temperature per conquistare la prima tintarella, da oggi si è impreziosita di una nuova, importante opera che valorizzerà ulteriormente il litorale monfalconese in chiave turistica e ricreativa.

Da questo pomeriggio, venerdì 2 maggio, è infatti ufficialmente fruibile il nuovo pontile di Marina Julia, lungo complessivamente 170 metri (55 metri di pennello scogliera e 115 metri di struttura calpestabile), che rappresenta un vero e proprio belvedere sul mare, arricchito da un allargamento laterale di 270 m² che entro la fine del mese di maggio ospiterà un chiosco per attività di somministrazione, e da una piattaforma ribassata per la balneazione, già utilizzabile, di circa 55 m².

Tra i primi a calpestare la nuova piattaforma sul mare ieri c’era gran parte dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Luca Fasan, e dal già sindaco e consigliere delegato all’Economia del Mare, Anna Cisint, che ha avviato e finanziato l’opera nel corso del suo mandato da primo cittadino.

Il sindaco Fasan: “Un bel regalo alla città”.

“Un bel regalo alla città, che aggiunge un ulteriore tassello nell’opera di riqualificazione del litorale e, in chiave più ampia, di Monfalcone – ha evidenziato il sindaco Fasan – . Abbiamo investito molto sulla risorsa mare, che rappresenta un punto di forza strategico per lo sviluppo di Monfalcone, e sul nostro litorale. Abbiamo già appurato negli anni scorsi che la spiaggia di Marina Julia polarizza oltre 15.000 persone nei fine settimana estivi, entrando di diritto tra le spiagge più frequentate della regione, e questo grande risultato è frutto anche dell’immane lavoro fatto in questi anni: dal ripascimento dell’arenile, con la nuova scalinata e la rampa per le persone con disabilità, all’implementazione dei servizi, ai quali ora si aggiunge questa straordinaria opera che parte dalla spiaggia e arriva in mare”.

“Ringrazio Anna Maria Cisint, già sindaco della città, per aver creduto in questa visione e per aver trovato le risorse per realizzare il pontile, la Regione per averle concesse, le ditte incaricate e i lavoratori che ci hanno permesso di rispettare i tempi per la consegna alla città di questa struttura. A breve aprirà anche il bar: la nostra città cresce con opere concrete, offrendo importanti opportunità ai cittadini e ai sempre più numerosi visitatori e turisti che scelgono di trascorrere il loro tempo libero a Monfalcone”.

Cisint: “Un’opera che guarda al futuro”.

Soddisfazione espressa anche da parte del già sindaco Cisint, che ha guidato l’iter del progetto sin dalla sua fase iniziale e fino al completamento: “Già da ieri abbiamo cominciato a ricevere richieste da parte di persone entusiaste che volevano utilizzare il pontile e abbiamo deciso di aprire subito la diga sul mare in vista del fine settimana di sole che ci attende. Abbiamo voluto una struttura sicura, costruita con un’altezza di 80 cm più in alto rispetto al progetto originario per resistere alle mareggiate, e pienamente accessibile anche alle persone con disabilità, con mobilità ridotta e alle famiglie con passeggini. Inoltre, l’area sarà presidiata con personale di controllo affinchè anche la balneazione dalla piattaforma ubicata sulla punta, dove la profondità raggiunge i 2,40 metri, avvenga in sicurezza, e sono già stati posizionati i cartelli informativi.

Il pontile – che qualcuno ha già ribattezzato “la terrazza di Monfalcone” – di sera sarà anche illuminato per consentire le passeggiate al chiaro di luna. Si tratta di un’opera che racchiude una visione: credere nel mare come risorsa turistica, economica e sportiva e per questo motivo abbiamo investito su marina Julia circa 15 milioni di euro per migliorare ulteriormente una Monfalcone che guarda al futuro”.

Il progetto, per un valore complessivo di 1.886.877 euro, rientra nel più ampio Piano Integrato di Sviluppo 2021 della Regione Friuli Venezia Giulia che ha destinato 11 milioni di euro per la riqualificazione urbana e turistica della città e del litorale. La progettazione e direzione lavori sono stati affidati allo studio T14 Associati, mentre le opere sono state realizzate dalla RTI Pasqual Zemiro S.r.l. e Mingotti S.r.l.