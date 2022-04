Monfalcone si prepara per l’estate: un nuovo infopoint e 4 punti ricarica per le bici

I nuovi servizi per l’estate a Monfalcone.

L’Amministrazione comunale di Monfalcone ha inaugurato l’infopoint di Marina Julia, con anticipo rispetto all’inaugurazione della stagione balneare per evidenziare l’aspetto green dell’iniziativa, che andrà a valorizzare sia i nuovi servizi aggiuntivi, ma anche la riqualificazione energetica del litorale monfalconese e il punto di ricarica bike per promuovere la mobilità sostenibile.

A lato della scalinata di accesso alla spiaggia, nel nuovo parcheggio riqualificato e floreale, il locale adibito a Infopoint dove turisti, visitatori e cittadini potranno ricevere informazioni sulle attività e sulle offerte in corso a Monfalcone. È proprio grazie al lavoro svolto tra ASE e Amministrazione Comunale che Marina Julia sta infatti diventando il primo esempio di centro a emissioni zero della Regione Friuli Venezia Giulia, a beneficio di tutti i cittadini.

A fianco dell’infopoint è stata posizionata una stazione di ricarica elettrica per biciclette, una risposta in linea con gli accorgimenti adottati dall’amministrazione in materia ambientale e che risponde alle richiesta dei turisti che negli ultimi due anni in particolare si sono moltiplicate, facendo registrare lo scorso anno, 12 mila presenza a weekend, su quella che a tutti gli effetti è divenuta una spiaggia completa, al pari della altre del litorale regionale.

La rastrelliera con 4 posti per bike dotata di punti di ricarica elettrica è stata realizzata in collaborazione con EstEnergy Spa. L’infrastruttura si pone come valore aggiunto per i turisti della spiaggia e va ad ampliare il servizio dell’ampia rete bike che a livello regionale trova sempre più sportivi e appassionati percorrere la rete ciclabile Alpe Adria e le collegate, alla scoperta dei posti naturali più incantevoli del Fvg, ponendo, pertanto, anche Monfalcone in una vetrina di possibilità internazionali per gli amanti della due ruote.

L’iniziativa è sostenuta da un protocollo d’intesa tra Comune di Monfalcone e AcegasApsAmga che insieme hanno avviato il Progetto Pilota Smart City, mirato allo sviluppo sostenibile e all’uso di fondi di energia rinnovabile nella zona di Marina Julia.

(Visited 1 times, 1 visits today)