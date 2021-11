Apre a Mortegliano il nuovo CampaNido.

È tutto pronto per l’apertura del nuovo Nido d’infanzia comunale di Mortegliano “CampaNido”. Da mercoledì 1 dicembre, la struttura situata in via Vittorio Veneto 1, adiacente alla scuola dell’infanzia, accoglierà fino a 49 bambini, dai 3 ai 36 mesi, suddivisi in tre sezioni: lattanti, medi e grandi.

Il nido è il risultato della fattiva collaborazione tra il Comune di Mortegliano e Coopselios, una tra le principali organizzazioni no-profit in Italia nei settori dell’educazione per la prima infanzia e socio-sanitario, che ha realizzato la struttura secondo la filosofia educativa applicata nelle strutture già in gestione in Italia e all’estero.

Gli spazi.

Progettato da un noto studio nazionale di architettura, il nido è accogliente, moderno e innovativo. Gli spazi ampi, comodi e curati nei particolari testimoniano l’attenzione e il rispetto per le esigenze dei bambini, di cui si valorizzano la primissima infanzia e il percorso di crescita del futuro adulto.

Il Campanido proporrà progetti pedagogici specifici per ciascun gruppo di bambini, coinvolgendo le famiglie e gli insegnanti, con cui saranno condivise le scoperte quotidiane e le esperienze di atelier, occasioni di apprendimento e di stimolo per la creatività dei piccoli. L’azione comune di insegnanti e famiglie darà vita ad un’alleanza educativa che, con competenza e cultura, contribuiranno giorno dopo giorno alla formazione dell’identità dei bambini e delle bambine.

Il gruppo di lavoro, risultato di un’accurata selezione e di un adeguato percorso formativo, è composto da 8 educatrici, 1 atelierista, 2 ausiliarie e dalla pedagogista Federica Bolzon, responsabile del servizio. I pranzi e le merende del nido, come quelli della scuola dell’infanzia, sono preparati nella cucina interna del polo scolastico. Il servizio di prima infanzia è accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; beneficia pertanto del bonus Inps nazionale e dell’abbattimento retta previsto dalla Regione.

(Visited 74 times, 74 visits today)