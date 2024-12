Furto in azienda a Mortegliano, rubato anche il vino da regalare ai clienti

Il furto in un’azienda di Mortegliano.

Ladri in azione a Mortegliano dove ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di un’azienda che si occupa di verniciatura industriale. I malviventi hanno agito nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre e, dopo aver forzato un infisso, sono entrati nell’immobile dell’attività e hanno rubato attrezzatura professionale, contante per circa 450 euro e 50 confezioni di vino, probabilmente acquistate come regalo per i clienti. Il danno totale si aggira sui 6mila euro.