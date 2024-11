Il furto a Mortegliano.

Un furto in abitazione è stato denunciato nel pomeriggio di oggi ai carabinieri di Mortegliano. La vittima, un residente classe 1952, ha riferito di aver scoperto il colpo rientrando a casa nella serata di ieri, quando ha trovato la porta d’ingresso forzata.

I malviventi si sono introdotti nell’appartamento tra il pomeriggio e la sera, portando via monili in oro per un valore stimato intorno ai 2.500 euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.