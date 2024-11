Salvato un cavallo che, all’Isola della Cona, era rimasto bloccato nel fango.

Un delicato intervento di soccorso si è concluso con successo nella Riserva Naturale Regionale della Foce dell’Isonzo, in località Isola della Cona, dove un cavallo allo stato brado era rimasto intrappolato in una zona paludosa. L’operazione, condotta dai vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone, è iniziata intorno alle 11:40 di questa mattina e si è protratta fino alle 17:45.

La squadra, una volta giunta nei pressi della riserva, ha dovuto lasciare i mezzi e proseguire a piedi. Dopo circa un’ora di cammino, i soccorritori hanno raggiunto l’animale, visibilmente stremato, bloccato nel fango misto ad acqua. Utilizzando tronchi e attrezzature portatili, sono riusciti a stabilizzarlo, impedendo che affondasse ulteriormente e annegasse.

L’intervento dell’elicottero Drago

Constatata l’impossibilità di liberare il cavallo da terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco da Venezia. Decollato dall’aeroporto di Tessera, il mezzo aereo ha effettuato una sosta per imbarcare un veterinario, che è stato successivamente calato sul luogo dell’intervento insieme a un aerosoccorritore.

Dopo una prima valutazione sanitaria, il veterinario ha sedato l’animale, consentendo ai soccorritori di imbragarlo in sicurezza. Il cavallo è stato quindi sollevato dall’elicottero e trasportato in un’area più sicura all’interno della riserva, dove è stato affidato al personale del parco e al veterinario per le cure necessarie.

Il video del salvataggio del cavallo all’Isola della Cona: