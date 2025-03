Il furto a Mortegliano.

Un furto è stato denunciato ai carabinieri di Mortegliano da una cittadina del posto. Il colpo è stato messo a segno nella serata dell’8 marzo, quando ignoti, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti all’interno dell’abitazione. I ladri hanno sottratto numerosi monili in oro e altri oggetti di valore, per un danno economico ancora da quantificare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.