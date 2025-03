Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 11 marzo

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Nella giornata di martedì 11 marzo, il tempo sarà incerto in Friuli Venezia Giulia: secondo il meteo, ci sarà nuvolosità variabile e la possibilità di piogge intermittenti, generalmente deboli, più probabili dal pomeriggio e in serata. La quota neve si attesterà intorno ai 1400-1600 metri.

Nelle ore notturne e al primo mattino, attenzione alla nebbia, che potrebbe formarsi soprattutto in pianura. In pianura, le temperature previste daranno tra i 5-8° C di minima e i 13-15°C di massima; sulla costa saranno comprese tra gli 8-10°C di minima e gli 11-14°C di massima. A 1000 metri, di circa 6° C. Un clima variabile, quindi, con possibili precipitazioni nelle ore più tarde della giornata.