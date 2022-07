Schianto in auto rientrando da Lignano, 3 ragazzi feriti. Uno è grave

L’incidente sulla regionale a Mortegliano

Rientravano da Lignano, alle prime luci dell’alba, questa mattina. Poi lo schianto sulla regionale 353 nel comune di Mortegliano. L’auto è finita fuori strada all’ingresso del centro abitato, intorno alle 6, finendo per incastrarsi nell’avvallamento presente sul bordo della carreggiata. A rimanere feriti in maniera seria un ragazzo di 27 anni e due ragazze di 22.



Sono stati subito soccorsi dai vigili del fuoco volontari di Codroipo, che hanno estratto gli occupanti dall’auto e messo in sicurezza la strada. I sanitari del 118 hanno fornito le prime cure sul posto ed è arrivato anche l’elisoccorso. Attualmente non si hanno altre informazioni sulle condizioni dei ragazzi. Dei rilievi si occupano i carabinieri.