E’ stato comandante dei carabinieri di Mortegliano.

Addio all’ex comandante della stazione dei carabinieri di Mortegliano, Giuseppe Brundu. L’uomo, 88 anni, stava rientrando dalla sua passeggiata mattutina quando si è sentito male e si è accasciato a terra vicino ai campetti da tennis in viale Friuli.

Una residente della zona è accorsa e ha cercato di aiutarlo, chiamando i soccorsi, ma ogni tentativo è risultato vano. Giuseppe Brundu, originario di Castelsardo in provincia di Sassari, aveva servito in diverse regioni, tra cui la Sardegna, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia: era stato in servizio a Gemona, dove rimase fino a pochi mesi prima del terremoto del 1976, a Udine e infine a Mortegliano, dove fu comandante della stazione dei carabinieri dal 1984 al 1993.

Brundu era particolarmente legato a Mortegliano, tanto da decidere di stabilirsi definitivamente in questo comune. Viveva con la moglie Loredana, sposata dal gennaio del 1965, e insieme hanno trascorso una vita serena fino a ieri mattina, quando il tragico evento ha spezzato la loro quotidianità. I funerali di Giuseppe Brundu si terranno mercoledì 22 maggio, alle 16, nella Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità a Mortegliano.