Incendio ad Alnicco.

Un grosso incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13, ad Alnicco, frazione di Moruzzo, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni raccolte ad andare a fuoco sarebbe stato un deposito di attrezzi annesso a un’abitazione, in via dei Rimini, non troppo distante da altre abitazioni.

Sul posto, per domare le fiamme, sono stati inviati diversi mezzi dei vigili del fuoco. La colonna di fumo per diverso tempo era visibile da molta distanza. L’incendio avrebbe acquistato forza anche a cause di alcune sostanze infiammabili presenti nel deposito.