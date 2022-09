Altri tre motociclisti feriti.

Ancora motociclisti coinvolti in incidenti e feriti sulle strade del Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio di oggi, sabato 10. Sono infatti tre i centauri rimasti feriti in due distinti incidenti. Il primo scontro tra un’automobile e una moto è avvenuto, per cause ancora da accertare, intorno alle 16 a Moruzzo. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso le due persone in sella alla motocicletta, sbalzate violentemente sull’asfalto dopo l’urto, prima di trasportarle in ospedale. Presente, per i rilievi, anche i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di San Daniele.

L’altro incidente che ha coinvolto un motociclista è invece avvenuto a San Pietro di Ragogna. In questo caso pare essersi trattato di una fuoriuscita autonoma, senza altri mezzi coinvolti. L’uomo è stato trasportato in ospedale con un sospetto trauma cranico.