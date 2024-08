Due nuovi casi di West Nile in Friuli, parte la disinfestazione

Due nuovi casi di West Nile in Friuli.

Altri due nuovi casi di West Nile (di cui uno neuroinvasivo) sono stati individuati in Friuli, nel territorio di Muzzana del Turgnano. A confermarmi, l’Azienda Sanitaria che dopo aver fatto i sopralluoghi, ha deciso i perimetri in cui sarà effettuata la disinfestazione.

L’intervento è previsto per la sera di oggi, mercoledì 7 agosto, a partire dalle 22. Il Comune ha emesso un’apposita ordinanza e, con l’aiuto della Protezione Civile, canali social, volantini distribuiti casa per casa, sta avvertendo la popolazione.

L’intervento di disinfestazione sarà gestito dal Dipartimento di prevenzione e sanità pubblica e, in caso di condizioni meteorologiche avverse sarà rinviato alle ore successive (i residenti saranno tempestivamente avvisati). In vista del trattamento (che coinvolgerà le aree limitrofe a Via Roma e Via San Giorgio), i cittadini devono chiudere le finestre dalle 21.30 a mezzanotte e mezza.

Le precauzioni consigliate sono di restare al chiuso, sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell’aria, tenere al chiuso gli animali e proteggere cucciole e ciotole con teli di plastica e, prima del trattamento, raccogliere la frutta e la verdura dall’orto o proteggerli con teli di plastica in modo ermetico. Eventuali oggetti che siano rimasti all’esterno ed esposti al trattamento devono essere puliti usando i guanti.