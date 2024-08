La moto di Davide Businaro è stata registrata dai lettori di targhe in Carnia.

Portano in Carnia le tracce di Davide Businaro, il 50enne scomparso da domenica da Casarsa della Delizia. Businaro si è allontanato da casa in moto e non ha più dato sue notizie. Non ha portato con sé il telefono cellulare, dettaglio che complica ulteriormente le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Le ultime tracce

Le ultime informazioni certe sul suo spostamento provengono dai lettori di targa installati nella provincia di Udine. La moto di Businaro, una Yamaha Custom Virago di colore nero con cromature bordeaux, targata AA69717, è stata registrata domenica pomeriggio in diverse località della Carnia. Il primo avvistamento è avvenuto a Codroipo, seguito da passaggi a Tolmezzo Villa Santina e Ovaro.

Chi è Davide Businaro

Businaro è un operaio della Italiana Force Srl di Codroipo, una persona nota per la sua serietà e affidabilità. Alto poco più di un metro e ottantacinque, ha i capelli molto corti e castani, come gli occhi ha e una voglia rossa sotto la nuca. Quando è uscito di casa, indossava pantaloni lunghi neri con tasche laterali, una maglietta nera a mezze maniche e scarpe da lavoro grigie. Indossava anche un casco aperto di colore nero e uno zainetto rosso sulle spalle. Un particolare che ha colpito è che Businaro ha portato con sé tutti i documenti e del denaro in contante, ma ha lasciato a casa il cellulare e le carte di credito.

Un gesto fuori dall’ordinario

Chi lo conosce descrive Businaro come una persona tranquilla e abitudinaria. Non aveva mai lasciato casa senza avvisare o senza fornire indicazioni sui suoi spostamenti. Questo improvviso allontanamento, senza preavviso e senza mezzi di comunicazione, sta destando grande preoccupazione tra i suoi cari.

L’appello della famiglia

La famiglia di Davide Businaro ha denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Casarsa e lancia ora un accorato appello a chiunque possa avere informazioni utili. “Siamo molto preoccupati per Davide”, ha dichiarato un familiare, “Non è da lui comportarsi così. Chiunque abbia visto qualcosa, anche il più piccolo dettaglio, ci aiuti a riportarlo a casa”.