La fuoriuscita di strada autonoma a Muzzana.

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si ferisce. È accaduto alle 7.30 di oggi a Muzzana del Turgnano, all’altezza di Casali Franceschinis.

Qui, per cause in corso di accertamento, una vettura condotta da una giovane residente nel Medio Friuli è uscita autonomamente di strada.

Sono subito scattati i soccorsi. La ragazza è stata portata nel pronto soccorso di Latisana per accertamenti.

