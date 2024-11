Di 81 anni.

Ha raggiunto la cara mamma Copetti Gina “Ghine”



Alessandro Buso



Ne danno il triste annuncio la zia Gemma con i cugini Sabina, Donatella, Sergio, Mariarosa, Gino, Antonello, Graziella, Fabiana, Antonietta e Rino unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Rivoli di Osoppo nella chiesa di S. Giovanni Bosco lunedì 25 novembre alle ore 11:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

lunedì 8:00 – 10:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 24 c.m. alle ore 19:30 nella stessa chiesa di Rivoli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



RIVOLI DI OSOPPO, 21 novembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980