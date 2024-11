Staffetta Telethon: un cuore luminoso per muoversi in sicurezza

L’iniziativa dell’Automobile Club Udine per la Staffetta Telethon.

Un dispositivo luminoso a forma di cuore, simbolo di vita e amore, a tutti i componenti delle squadre che correranno nella fascia serale, questo il dono dell’Automobile Club Udine in occasione della Staffetta Telethon Udine 24x1ora, appuntamento di solidarietà giunto alla 26^ edizione, che si svolgerà a Udine il 30 novembre ed il 1° dicembre 2024.

L’iniziativa, che fa parte del progetto Udine4Safety FVG – la campagna di sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale realizzata da ACI per conto della Regione FVG- prevede anche un volantino che ricorda l’importanza di rendersi ben visibili quando ci si trova in strada di sera o in contesti di scarsa visibilità.

“Si tratta di un’occasione unica per raggiungere migliaia di persone che, indossando il piccolo cuore lampeggiante, diventeranno portabandiera dei valori della solidarietà e dell’attenzione, fondamentali per la sicurezza e la vita di tutti – ha affermato Gianfranco Romanelli, Presidente dell’Automobile Club Udine – . Abbiamo deciso di partecipare alla Staffetta Telethon regalando un oggetto, ovviamente simbolico, ma che, allo stesso tempo, è un dispositivo concreto di sicurezza, che i partecipanti possono utilizzare durante la corsa, ma anche portarsi dietro come ricordo della straordinaria esperienza che ogni anno si rinnova nella nostra città”.

L’importanza della sicurezza

“Rendersi ben visibili quando si è in strada, come pedone, ciclista o utilizzatore di monopattino, non è solo una precauzione, ma un dovere perché serve a proteggere la propria vita e quella degli altri – ha dichiarato Pierpaolo Roberti, Assessore della Regione Friuli-Venezia Giulia alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche di immigrazione, che, tra l’altro, da anni prende parte alla corsa con la squadra AALL Runners.

“Indossare un indumento con bande catarifrangenti o attaccare un dispositivo luminoso allo zaino, sono gesti semplici, solo apparentemente banali, ma utilissimi. La sicurezza stradale è un valore che “sta a cuore” a tutti noi e questa iniziativa ci permette di unire la nostra missione di tutela della vita con l’impegno verso la ricerca scientifica. Invito tutti a partecipare a questo evento che rappresenta un momento di solidarietà e di speranza per il futuro”, conclude Roberti.