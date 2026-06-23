di 96 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Antonio Pezzetta. Ne danno il triste annuncio la figlia Luciana, il figlio Flavio, la nuora Michela, i nipoti Massimo e Gioia unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Osoppo nella chiesa di “Santa Maria Ad Nives” giovedì 25 giugno alle ore 10:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: martedì 13:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 9:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 24 giugno alle ore 19:30 in Chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



OSOPPO, 22 giugno 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290