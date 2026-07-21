Antonio Sacchetto

21 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Antonio Sacchetto. Ne danno il triste annuncio i figli Eddi, Cristina con Roberto, Tiziano con Diana, il fratello Renato, i cognati, i nipoti Matteo e David, Jasmine, Sofia e Lara unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a VENZONE nel duomo di ” S. Andrea ” giovedì 23 luglio alle ore 10.30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: mercoledì  13:30  –  18:30  giovedì  8:00  –  9:50

Al termine del Rito seguirà cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, mercoledì 22 C.M. alle ore 20:00 in duomo a Venzone.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

VENZONE, 21 luglio 2026

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE