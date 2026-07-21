di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Antonio Sacchetto. Ne danno il triste annuncio i figli Eddi, Cristina con Roberto, Tiziano con Diana, il fratello Renato, i cognati, i nipoti Matteo e David, Jasmine, Sofia e Lara unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a VENZONE nel duomo di ” S. Andrea ” giovedì 23 luglio alle ore 10.30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:00 – 9:50



Al termine del Rito seguirà cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, mercoledì 22 C.M. alle ore 20:00 in duomo a Venzone.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 21 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290