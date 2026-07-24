di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Oscar Patat Ne danno il triste annuncio la moglie Ivana, i figli Sergio con Martina, Mauro, la sorella Edda, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa di ” San Marco ” lunedì 27 luglio alle ore 15:30 ove il caro Oscar sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

sabato 13:30 – 18:30 domenica 9:00 – 12:00

lunedì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 23 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290