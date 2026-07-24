Oscar Patat

24 Luglio 2026

di Giacomo Attuente

di 86 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Oscar Patat Ne danno il triste annuncio la moglie Ivana, i figli Sergio con Martina, Mauro, la sorella Edda, i nipoti unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa di ” San Marco ” lunedì 27 luglio alle ore 15:30 ove il caro Oscar sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite:
sabato 13:30  –  18:30   domenica 9:00  –  12:00  
lunedì 8:30  –  14:45

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 23 luglio 2026

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

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