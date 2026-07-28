di 71 anni
Ci ha lasciati Antonio Salvatore Sanna. Ne danno il triste annuncio Antonietta, il figlio Fabio con Laura, Arthur e Nicole, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.
Lo saluteremo venerdì 31 luglio dalle ore 9:00 alle ore 16:30 nella Sala del Commiato
della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI / OSOPPO, 28 luglio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290