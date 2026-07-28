in Carnelutti

di 63 anni

Serenamente ci ha lasciati Cosetta Goi. Lo annunciano Mirco, Giuliano e Sara, il fratello Piero, la cognata Anna, la nipote Stefania, unitamente ai parenti tutti.



La saluteremo presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli mercoledì 29 luglio alle ore15:30

orario visite: martedì 11:30 – 18:30 mercoledì 8:30 16:30

seguirà cremazione.



Un ringraziamento particolare al personale del Servizio Assistenziale a domicilio e all’Hospice di Gemona del Friuli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 28 luglio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290