in Carnelutti
di 63 anni
Serenamente ci ha lasciati Cosetta Goi. Lo annunciano Mirco, Giuliano e Sara, il fratello Piero, la cognata Anna, la nipote Stefania, unitamente ai parenti tutti.
La saluteremo presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli mercoledì 29 luglio alle ore15:30
orario visite: martedì 11:30 – 18:30 mercoledì 8:30 16:30
seguirà cremazione.
Un ringraziamento particolare al personale del Servizio Assistenziale a domicilio e all’Hospice di Gemona del Friuli.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 28 luglio 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290