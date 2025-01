Ringraziamento.

Grazie di cuore per esservi stretti nel nostro dolore, per la perdita del nostro caro



Fausto



la vostra presenza e le vostre parole non riempiranno completamente il vuoto lasciato, ma sicuramente ci hanno riscaldato il cuore.



GEMONA DEL FRIULI, 31 gennaio 2025



