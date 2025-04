Colpo alla latteria sociale, rubato l’incasso di 8300 euro

Il furto allo spaccio di Campoformido della Latteria Sociale di Coderno.

Colpo nella notte tra sabato e domenica allo spaccio della latteria sociale di Coderno, in via Regina Elena, nel comune di Campoformido: il furto è stato messo a segno intorno alle 2.30 quando ignoti si sono introdotti all’interno dei locali dopo aver forzato la porta d’ingresso con un piede di porco. Una volta dentro, in pochi minuti hanno messo tutto a soqquadro e aperto il registratore di cassa, da cui hanno prelevato l’intero incasso: 8.300 euro in contanti.

I ladri si sono poi dileguati rapidamente, senza lasciare tracce evidenti. A scoprire il furto è stato il titolare dell’attività, un uomo di 50 anni residente in zona, che ha subito sporto denuncia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campoformido, che hanno avviato le indagini e stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area.

Sempre nella stessa notte, un altro furto è stato registrato nella Bassa friulana, nel comune di Porpetto. I ladri sono entrati in azione tra le 22 e le 23.30, approfittando dell’assenza dei proprietari di un’abitazione in via Cadorna. Dopo aver forzato una finestra della cucina, hanno rovistato all’interno dell’abitazione, portando via monili in oro e alcuni orologi di valore. Il bottino stimato ammonta a circa 6 mila euro. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Torviscosa.

Nel frattempo, sempre a Campoformido, nella mattinata di domenica è stata arrestata una donna di 57 anni, di origini ceche ma residente nel comune. La donna, disoccupata e già sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ha manomesso il dispositivo tranciandone il cinturino. L’allarme scattato ha permesso ai carabinieri di intervenire tempestivamente e procedere all’arresto per violazione delle misure cautelari.