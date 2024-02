di 96 anni (Benado).

Te ne sei andato in sordina lasciando troppo silenzio



Lino di Bernardo



Ne danno il triste annuncio la moglie Lidia, i figli Mariangela e Franco con Nilla, Andrea e Michele, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Portis di Venzone nella chiesa di “S. Bartolomeo” venerdì 2 febbraio alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

venerdì 8:30 – 13:50



Al termine del Rito il caro Lino troverà riposo nel cimitero di Portis di Venzone.

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Vescovi, al personale infermieristico, agli assistenti domiciliari ed a quanti, in qualsiasi modo, gli sono stati vicino in questi mesi.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria questa sera giovedì 1° febbraio alle ore 20:00 nella stessa chiesa.



Grazie a quanti gli hanno voluto bene in questa vita terrena.

Venzone, 1 Febbraio 2024

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980