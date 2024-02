Lo spettacolo al Palaghiaccio di Claut.

Il Palaghiaccio di Claut si prepara ad ospitare la seconda edizione dello show sul ghiaccio “Dolomia On Ice”, che attira gli appassionati di pattinaggio da tutta la Regione e oltre. Lo scorso anno la prima edizione ha registrato infatti il tutto esaurito nel giro di pochi giorni, permettendo di devolvere 5 mila euro all’Area Giovani del Cro di Aviano.

La stella del pattinaggio Carolina Kostner sarà la protagonista della serata, portando sul ghiaccio l’eleganza e il talento che l’hanno resa famosa in tutto il mondo e le sono valsi il titolo di campionessa mondiale e di bronzo olimpico. Ad arricchire il cast ci saranno i campioni europei di coppia artistico Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, che ha dimostrato di essere una delle migliori coppie nel circuito internazionale.

Dolomia On Ice vedrà anche la partecipazione di molti altri atleti. Ognuno aggiungerà un tocco unico allo spettacolo: lo special guest della serata sarà Gary Beacom, noto per il suo stile innovativo e le sue coreografie originali. Beacom, ex campione canadese, è conosciuto per aver introdotto nel mondo del pattinaggio movenze inusuali e provenienti da altre discipline.

“Siamo felici di riproporre un evento che lo scorso anno è stato molto apprezzato, oltre ad aver avuto un risvolto positivo attraverso la raccolta fondi per il Cro” ha commentato il sindaco di Claut, Gionata Sturam. Anche quest’anno parte del ricavato dell’evento sponsorizzato da Dolomia sarà devoluto all’Area Giovani del Cro.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione al numero +39 338 320 6625. Evento a parte, la pista di pattinaggio del Palaghiaccio in inverno è aperta al pubblico ogni venerdì dalle 20 alle 23 e nel weekend dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.