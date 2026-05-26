Due giorni sulle strade bianche, immersi nel cuore selvaggio delle Dolomiti Friulane, per battezzare una nuova via del turismo sportivo. Sabato 6 e domenica 7 giugno debutta la prima edizione della River&Peaks Gravel Race Powered by Dolomia, evento ciclistico organizzato da Xevent SSD. Un doppio appuntamento che si snoderà tra i territori di Claut e Cimolais, unendo la sfida del cronometro alla filosofia della scoperta lenta e della valorizzazione del territorio.

Tra le novità più attese della prima edizione c’è la madrina d’eccezione: Federica Brignone. La fuoriclasse dello sci alpino, reduce dai trionfi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – dove ha conquistato l’oro sia in Super G sia in Gigante – sarà a Claut come brand ambassador di Acqua Dolomia, title sponsor della manifestazione.

Il programma con la campionessa: foto, autografi e un talk aperto a tutti

La presenza della Brignone non sarà una semplice apparizione formale. La valdostana, primatista italiana di vittorie in Coppa del Mondo, sarà la protagonista assoluta di diversi appuntamenti dedicati al pubblico e agli appassionati durante l’intero weekend.

Brignone premierà i vincitori della gara competitiva di sabato e consegnerà alcuni pacchi gara ai partecipanti della pedalata di domenica. Sabato 6 giugno alle ore 15.30 sarà inoltre disponibile per un meet and greet al villaggio di arrivo della gara per fare autografi e foto con il pubblico, mentre alle 17 sarà protagonista di un talk al Palaghiaccio di Claut. L’appuntamento è a ingresso gratuito e l’invito è esteso a tutti gli appassionati e ai curiosi che vorranno ascoltare dalla voce della campionessa il racconto di una delle stagioni più straordinarie dello sport italiano.

Sabato i muscoli, domenica i sapori: i due percorsi della River&Peaks

Il weekend della River&Peaks è stato pensato per intercettare le due anime del movimento gravel: quella puramente agonistica e quella legata al cicloturismo.

Il sipario si alzerà sabato 6 giugno con la gara competitiva, inserita nel calendario ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. Il tracciato prevede 75 chilometri con 1.700 metri di dislivello positivo. La partenza è fissata alle 8:30 dal centro di Claut (via A. Giordani), con l’arrivo posizionato nell’area del Palaghiaccio in località Tre Pini, dove sarà allestito anche il villaggio after-race con spogliatoi e segreteria. Il percorso sarà un vero anfiteatro naturale, tra tratti sterrati e strade bianche racchiuse dalle vette dolomitiche.

Domenica 7 giugno spazio invece alla formula non competitiva, aperta a tutti i possessori di certificato medico di buona salute (percorribile con bici gravel, mtb ed e-bike). Il menù del giorno propone 50 chilometri per 800 metri di dislivello, con partenza di massa alle 9:30 dallo Stadio del Ghiaccio. La caratteristica di questa seconda giornata sarà il focus sul territorio: lungo il tracciato saranno infatti allestite delle tappe per degustare i prodotti tipici locali.

Il gravel come volano per la Valcellina

Con questa iniziativa, Claut consolida la propria identità di meta d’elezione per il ciclismo outdoor. Il borgo della Valcellina, già noto agli appassionati di mountain bike, punta ora sulla disciplina del gravel, un fenomeno in forte crescita globale capace di unire lo sport al rispetto per l’ambiente.

La manifestazione conta sul supporto di una solida rete istituzionale che comprende, oltre ai Comuni di Claut e Cimolais, il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e la Regione Friuli Venezia Giulia. Le iscrizioni sono già aperte e disponibili sulla piattaforma endu.net, mentre tutti i dettagli sui percorsi e i regolamenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’organizzazione (www.xevent.bike).