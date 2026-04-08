di 84 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Manlio Bonitti. Ne danno il triste annuncio il fratello Andreino, i cugini assieme a tutti gli amici.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” venerdì 10 aprile alle ore 10:30 ove il caro Manlio sarà presente dalle 10:15 giungendo dalla casa Funeraria GIULIANO via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 10:30 – 18:30 venerdì 8:30 -9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 9 alle ore 19:00 nella chiesa di Campagnola (ex asilo).



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 aprile 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290