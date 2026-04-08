La Fattoria Zoff compie 25 anni e festeggia con 3 speciali Open Day

Il caseificio biologico di Cormons apre le porte della sua stalla.

La Fattoria Zoff di Cormons festeggia un traguardo importante: il venticinquesimo anniversario dell’apertura del caseificio, che verrà celebrato con una serie di eventi dedicati aperti al pubblico previsti per il 12 aprile, il 24 maggio e il 21 giugno.

“Un prodotto come il nostro deve essere raccontato. Solo quando i consumatori vedono con i propri occhi ciò che c’è dietro una produzione così piccola e così significativa, possono percepire il vero valore di un formaggio. Un alimento che è sempre stato alla base della cultura alimentare italiana e che, purtroppo, negli ultimi vent’anni ha dovuto fare i conti con una narrazione non sempre favorevole. Per questo abbiamo deciso di fare quello che abbiamo sempre fatto, ma in maniera più ufficiale: aprire le nostre porte e raccontare il nostro quotidiano: un lavoro impegnativo, costante, ma profondamente soddisfacente quando il consumatore ci sceglie”, racconta Laura Zoff.

Gli open day.

Gli Open Day — Il tempo del latte — si terranno in primavera: la famiglia Zoff accoglierà il pubblico in piccoli gruppi con visite alla stalla e ai pascoli, raccontando la storia dell’azienda e della produzione casearia e offrendo una piccola degustazione.

Il primo incontro è previsto per domenica 12 aprile; successivamente Fattoria Zoff aprirà al pubblico domenica 24 maggio e domenica 21 giugno 2026. La partecipazione all’Open Day ha un costo di 10€ per adulto e 7€ per bambini fino a 13 anni; è possibile acquistare il posto direttamente su fattoriazoff.it. Il biglietto include la visita alla stalla con un approfondimento da parte della famiglia Zoff sugli animali, sul loro benessere e la vita in una fattoria a ciclo chiuso e l’assaggio dei prodotti di punta della fattoria e di un prodotto speciale in edizione limitata dedicato all’anniversario: una caciotta aromatizzata con Erba Luigia. Una caciotta fresca, caratterizzata dal profumo agrumato della pianta che si fonde perfettamente con la dolcezza della cagliata.

La fattoria Zoff.

Alla fine degli anni Ottanta, Giuseppe e Patrizia – dopo aver ereditato in gestione i terreni di famiglia – iniziano a dedicarsi all’allevamento delle vacche con produzione e vendita del latte. Il modello produttivo di Fattoria Zoff si basa su un principio semplice ma esigente: rispettare ogni anello della catena. L’azienda alleva circa 50 capi di Pezzata Rossa Italiana, coltiva in proprio i foraggi con cui alimenta gli animali e gestisce direttamente ogni fase — dai campi all’allevamento, fino alla trasformazione.

Oggi Beppino e Patrizia occupano altri ruoli in azienda, ma la Fattoria Zoff rimane una realtà a conduzione strettamente familiare: è Fabio, il marito di Laura, a occuparsi in prima persona della produzione casearia. Tra i prodotti di punta ci sono il Latteria in diverse stagionature, il Fossa bio affinato da maggio a novembre, i Formaggi Caciotta e alcuni freschi, tra cui la Zoffarella e la Panna cotta.