in Mereu.

Serenamente ha raggiunto l’amato figlio Daniele



MARIA TERESA DOMENIGHINI in MEREU



Ne danno l’annuncio il marito Gianni, la figlia Elisa con Giovanni, il figlio Roberto, la nuora Matelda e gli amati nipoti Emma, Lorenzo e Gabriele. Il funerale sarà celebrato venerdì 18 aprile alle ore 10.30 presso l’Oratorio della Purità a Udine, partendo dall’ Ospedale Civile di Udine.



Udine, 17 aprile 2025



O.F. ARDENS, Udine via Colugna 109 0432-471227 Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebriardens.com