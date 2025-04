Violento incidente a Pravisdomini: 3 persone ferite

L’incidente questo pomeriggio sulla SR53, all’altezza di Pravisdomini.

Violento incidente tra due auto nel pomeriggio di oggi sulla SR 53 a Pravisdomini. Sul posto, intorno alle 15.50, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di San Vito al Tagliamento e Motta di Livenza.

Dopo una prima messa in sicurezza e stabilizzazione dei veicoli incidentati, i vigili del fuoco hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per creare un varco, tra le lamiere di una delle due vetture, dal quale hanno poi estratto, lavorando in sinergia con il personale sanitario, i due occupanti. Una volta estratti dall’abitacolo i due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario che li ha elitrasportati all’ospedale.

Ferito anche l’occupante della seconda autovettura che è stato trasportato all’ospedale con un’ambulanza. Terminate le operazioni di soccorso alle persone i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto anche i carabinieri.