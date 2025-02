di 89 anni

“Il Cacia”.

Ci ha lasciati serenamente Noè Sangoi. Ne danno il triste annuncio la figlia Katy assieme alla famiglia, i figli con le rispettive famiglie unitamente ai parenti tutti.



Per volontà del caro Noè lo potremmo salutare lunedì 17 febbraio alle ore 15:00 presso la sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

lunedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30



Al termine seguirà la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 15 febbraio 2025



