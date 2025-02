Il bilancio dei controlli in Borgo Stazione.

La Polizia di Stato di Udine, congiuntamente con i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha effettuato nella serata del 14 febbraio una serie di controlli straordinari a Udine nella zona del Borgo Stazione.

I servizi hanno permesso di controllare 100 persone; sono state segnalate alla Prefettura 2 persone per possesso di sostanza stupefacente ad uso personale. L’unità cinofila ha rinvenuto 60 grammi di hashish nascosti lungo la pubblica via ed una persona è stata allontanata dalla zona rossa in ottemperanza all’ordinanza prefettizia.