Sopralluoghi in centro per furti nelle case, 3 persone allontanate da Udine

I tre sono stati sorpresi ad effettuare alcuni sopralluoghi nelle case del centro di Udine

Si aggiravano nel centro di Udine, stavano effettuando sopralluoghi per possibili furti in abitazione. Sono tre i cittadini italiani, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sorpresi dalla polizia si stato durante i controlli di sabato 14 febbraio, congiuntamente con i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale,



L’atteggiamento sospetto ha spinto gli agenti a eseguire un controllo approfondito, che ha portato al loro accompagnamento in Questura per ulteriori accertamenti.Dopo essere stati sottoposti ai rilievi foto-segnaletici, i tre sono stati destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio del Comune di Udine, emesso dal Questore, con divieto di ritorno per la durata di tre anni.