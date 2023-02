Di 85 anni.

Serenamente accompagnato dai suoi adorati affetti è mancato Alberto Pasini. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la cognata e tutti i nipoti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di ” Santa Maria ad Nives ” lunedì 13 febbraio alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

sabato 8:30 – 18:30 domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 14:00

alla fine della funzione il caro Alberto troverà Riposo nel cimitero di Osoppo

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 12 C. M. alle ore 19:30 nella stessa chiesa.

Anticipatamente si ringrazia tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Osopppo, 10 febbraio 2023

