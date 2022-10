Di 100 Anni (Ved. Collini).

Ci ha lasciati all’età di 100 anni Antonia Londero. Ne danno il triste annuncio i nipoti assieme ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli. nel Duomo di “S. Maria Assunta” lunedì 31 ottobre alle ore 15 ove la cara Antonia sarà esposta dalle ore 14 e 45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli

orario visite:

domenica 9:00 – 12:00 lunedì 8:30 – 14:20

Al termine del Rito la cara Antonia troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria domenica 30 ottobre alle ore 18 nella chiesa di “S. Lucia” in Piovega



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 29 ottobre 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980